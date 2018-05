Motief voor moord op kapster nog altijd een mysterie

Tienen - De raadkamer heeft de aanhouding van Ben W. (25) uit Boutersem met een maand verlengd. Dat bevestigt Sarah Callewaert van het Leuvense parket.

B.W. wordt ervan verdacht kapster Julie Quintens (24) te hebben gedood in haar appartement aan de Beauduinstraat in Tienen. Wat de dader bezielde om de jonge vrouw te doden, is nog altijd niet bekend. Volgens zijn eerste verklaringen stelde hij gehandeld te hebben in een impuls. Een reden voor zijn daad gaf hij evenwel niet.

Vorige week vrijdag daagde Julie niet op bij haar werk. Omdat het niet haar gewoonte was om te laat te komen, belde haar baas naar haar vader. Hij was het die de vrouw levenloos aantrof in het huis dat ze met haar broer en schoonzus deelde in Tienen.