Limburgse ‘killerclown’ na veroordeling: “Zo eng was ik toch niet?”

Omdat hij verkleed als clown de straat optrok en met knuppels en ballonnen mensen de stuipen op het lijf joeg, is een 24-jarige man uit het Limburgse As gisteren veroordeeld tot vijftig uur werkstraf. Samen met een vriend wandelde K. R. in oktober 2016 ’s avonds rond in Genk en As, verkleed als clown (foto). Ze sprongen voor auto’s en zwaaiden naar voorbijgangers.

De zogenoemde Killerclowns waren in 2016 in de VS een hype, die overwaaide naar ons land. Ook K. R. en zijn vriend lieten zich inspireren door de clown Pennywise, uit de horrorfilm It.

“Zo angstaanjagend zag ik er toch niet uit?” reageerde de man gisteren. “Ik had toevallig een clownmasker ­gevonden. Ik had helemaal geen kwade bedoelingen.”