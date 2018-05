Brandweer krijgt cursus ‘omgaan met agressie’

Ze worden uitgejouwd, met stenen bekogeld en zelfs bespuugd. Agressief gedrag tijdens een interventie van de hulpdiensten nam in 2016 met bijna een vijfde toe. Een opleiding ‘omgaan met agressie’ moet brandweerlui en ambulanciers nu weerbaarder maken. Minister Jambon (N-VA) komt zo tegemoet aan een jarenlange eis van de vakbonden.

Brandweermannen en ambulanciers die worden aangevallen en bekogeld met ­stenen, in Brussel en andere grootsteden gebeurt het wel vaker. Soms krijgen ze zelfs valse oproepen om hen in de val te lokken. Vakbonden pleiten al langer voor een opleiding “omgaan met agressie” voor hulpverleners. De incidenten ­nemen al jaren toe. In 2016 stelde de politie 205 processen-verbaal op voor geweld tegen (para)medisch personeel. Een jaar eerder waren het er 174, ongeveer 18 procent minder. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie.

“Onze mensen moeten zichzelf kunnen beschermen”, zegt Willy Van Den Berge, ­federaal secretaris van de socialistische vakbond ACOD-LRB. “Ze kregen al speciale vesten tegen aanvallen met scherpe voorwerpen. Maar voorkomen is beter dan genezen. Een training omgaan met agressie helpt daarbij. Verschillende zones en opleidingen organiseren die nu zelf, maar eigenlijk moet die overal georganiseerd worden.”

Bevoegd minister Jan Jambon heeft wel oren naar die vraag. Op zijn vraag onderzoekt het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) nu hoe ze zo’n uniforme opleiding kunnen organiseren. “Daarbij ­kijken we naar de bestaande voorbeelden en willen de beste selecteren”, zegt KCCE-woordvoerster Eva Burm.

Alcohol

Niet alle gevallen van agressie zijn georganiseerd of worden bewust uitgelokt. Volgens crisistherapeut Tim Rypens kan het evengoed een eerste reactie zijn. Hij geeft een soortgelijke cursus al aan Campus Vesta, een multidisciplinair opleidingscentrum voor professionele veiligheidstrainingen. “Woede zoekt altijd de makkelijkste uitweg”, aldus Rypens. “Hulpverleners zijn dikwijls het eerste contact na een incident. Een belangrijk onderdeel van omgaan met agressie is dan ook duidelijk leren communiceren. Leg aan een bestuurder die bevrijd moet worden uit zijn wagen goed uit waarom dat noodzakelijk is.” Nog volgens Rypens speelt ook alcohol een rol bij verschillende gevallen van agressie.

De vakbonden zijn heel blij met het initiatief van de minister. “Het welzijn van alle hulpverleners is van groot belang”, zegt Ilse Heylen van ACV brandweer.