Jonge Open VLD-politicus gechanteerd met naaktfoto’s

Aimé Schrauwen (23), de ondervoorzitter van Jong VLD Antwerpen, wordt afgeperst met naaktbeelden die hij ooit zelf maakte. Hij moet betalen of de cybercriminelen blijven het filmpje verspreiden. Schrauwen kiest de vlucht vooruit en laat iedereen ­weten wat er aan de hand is. “Als ik geen 5.000 euro betaal, dreigen ze de beelden te verspreiden”, zegt hij. “Door er zelf mee naar buiten te ­komen, voel ik me niet langer de bedreigde, maar zijn zij criminelen die moeten worden opgespoord.”

Schrauwen, die rechten ­studeert, was via Facebook in contact gekomen met een jonge vrouw, maar achter dat profiel ging een criminele bende schuil. Die plukte naaktfoto’s en video’s van Schrauwens computer. “Flirterige foto’s en stukjes video die ik zelf gemaakt had om naar internetvriendinnetjes te sturen. De oudste fragmenten dateren van vijf of zes jaar terug, een jeugdzonde dus.”

Door dit publiek te maken, wil de jonge politicus ook ­anderen waarschuwen. “Veel pubers doen wat ik gedaan heb. Ik besef nu pas hoeveel kansen er tot afpersing zijn. Maar als het zo ver is: vooral niet buigen.”