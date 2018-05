Lokaal CD&V-voorzitter stapt op na klachten over grensoverschrijdend gedrag maar schreeuwt onschuld uit

Lennik / Kampenhout - Er loopt een opsporingsonderzoek tegen Kampenhouts gemeentesecretaris Dominique Coucke naar mogelijke feiten van belaging en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Coucke nam intussen ontslag als voorzitter van CD&V Lennik.

Over de inhoud van het onderzoek tegen Dominique Coucke zijn maar weinig details bekend. Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde kan voorlopig alleen bevestigen dat er een opsporingsonderzoek werd geopend naar mogelijke feiten van belaging en ongewenst seksueel gedrag op het werk. “Verder kunnen we daar in dit stadium van het onderzoek geen commentaar op geven”, aldus Gilles Blondeau.

Politieke stilte

In Kampenhout, waar Dominique Coucke actief is als gemeentesecretaris, is hij recent na overleg in besloten zitting in dienstvrijstelling gezet. Wat zoveel wil zeggen dat hij gemeentesecretaris blijft, maar thuis moet blijven om het lopende onderzoek zeker niet te schaden en de continuïteit van de dienst te garanderen. Coucke is dus voor alle duidelijkheid niet geschorst.

Burgemeester Kris Leaerts (CD&V) van Kampenhout kan voorlopig ook alleen bevestigen dat er een onderzoek loopt en laat weten dat Gerry Croon aangeduid is als waarnemend secretaris. Over de zaak lijkt verder in Kampenhout een soort omerta te heersen. Noch de burgemeester, noch leden van meerderheid en oppositie wensen inhoudelijk iets te zeggen. “Er is bestuurlijk een onderzoek lopende in besloten zitting, en wat daar gezegd wordt mag absoluut niet naar buiten worden gebracht. Zo niet kunnen we strafrechtelijk worden vervolgd”, klinkt het daar.

’Cowgirl’ en ‘schat’

Een goede bron in Kampenhout vertelt dat de klachten onder meer gaan over een ongepast Facebookbericht waarin de gemeentesecretaris de dochter van een personeelslid ‘een cowgirl’ noemt. Een andere klacht zou gaan over het feit dat de gemeentesecretaris, afkomstig van Antwerpen, alle personeelsleden ‘schat’ noemt. Een derde klacht gaat over een uitspraak tegenover het personeel na een diefstal van geld. “Ik weet het. Maar wat wil je dat ik doe? Jullie uitkleden en fouilleren?”, zou de secretaris er toen uitgefloept hebben.

De betrokken gemeentesecretaris Dominique Coucke beweert dat de klachten uit de lucht gegrepen zijn. “Ik ben 22 jaar in dienst, zonder klacht en nu zijn er plots vijf. Maar ik heb niks gedaan, het onderzoek zal dat aantonen. Deze zaak kadert in een politiek gebeuren.”

“Vertrouwen in het onderzoek”

Coucke heeft intussen wel zijn ontslag gegeven als voorzitter van CD&V Lennik, een functie die hij al sinds januari 2013 uitvoerde. “Deze beslissing nam ik zodat de afdeling in Lennik in alle sereniteit hard kan blijven verder werken”, aldus Coucke. “Dat een getalenteerde politicus als Piet Vantemsche deze functie intussen kan overnemen, is mooi meegenomen. Verder wil ik alleen nog kwijt dat ik het volste vertrouwen heb in het gerechtelijk onderzoek.”

Coucke is de man van Heidi Elpers, eerste schepen voor CD&V in Lennik. Voor alle duidelijkheid: zij heeft niets met deze zaak te maken, die wel bijzonder ongelegen komt voor de lokale christendemocraten.