730 euro per kilo: vanille is het nieuwe goud

Vanille is het nieuwe goud: voor het betere spul uit Madagaskar worden tegenwoordig bedragen van 610 tot 730 euro per kilo ­gevraagd. Vorig jaar was dat 400 euro, acht jaar ­geleden amper 10. Een waanzinnige stijging, te wijten aan ­misoogsten én de steeds ­toenemende vraag. Wordt ons ijsje stilaan onbetaalbaar?