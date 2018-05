Nieuwe tegenslag Club Brugge: geplaagde leider moet het nu ook zonder zijn topspits doen

De leider houdt nog wat meer de adem in. Een dag voor de levensbelangrijke uitwedstrijd op Charleroi lijkt Club Brugge onthoofd naar het Zwarte Land te moeten afzakken. Dat Limbombe (lies) net als tegen Anderlecht zo goed als zeker out is, was bekend. Maar nu moet ook topschutter Diaby afhaken. Hij sukkelt met de enkel.

De Malinese prijsschutter verliet zondag hinkend het stadion en bleef gisteren ook weg van het trainingsveld. Ook vandaag traint hij niet, waardoor Leko vooraan een vervanger moet aanduiden. Met het ontbreken van Diaby en Limbombe mist Club een karrenvracht aan creativiteit, want het duo is in de Jupiler Pro League samen goed voor 21 goals en 15 assists. Een ferme aderlating dus.

Voorin is er nog steeds Wesley, die in Play-off 1 al vier keer scoorde, maar voor de positie naast hem moet Leko nu een moeilijke afweging maken. In principe heeft Club drie opties om Diaby te vervangen: Dennis, Refaelov en Vossen. In die volgorde van waarschijnlijkheid. Omdat Leko na de uitwedstrijden in Gent en Anderlecht teruggreep naar een systeem met twee zuivere spitsen, zou het logisch zijn dat Dennis de plaats van Diaby inneemt.

Refaelov als vierde centrale middenvelder is ook een optie, maar dat systeem bleek de Brugse doelpuntenproductie in het begin van PO1 niet bepaald deugd te doen. Vossen kan ook, maar hij kwam na zijn enkelblessure tijdens het slot van de reguliere competitie amper in actie tijdens PO1.

Ook Vormer onzeker

Alsof de duivel er mee gemoeid is, stond er gisteren ook nog een klein vraagteken achter de naam van Ruud Vormer. Hij hield het uit voorzorg bij rondjes lopen. Vandaag op training moet blijken of hij morgen kan spelen, maar de aanvoerder zal er naar alle waarschijnlijkheid alles aan doen om te kunnen spelen op Charleroi. Raakt hij toch niet fit, dan maakt Clasie nog eens zijn opwachting in de basis. Op de flanken starten Cools en Diatta opnieuw.

Club telt twee punten voorsprong op Anderlecht en vier op Standard. De twee dichtste achtervolgers maken morgenmiddag om 14.30 uur al onder elkaar uit welke richting de titelstrijd uitgaat.