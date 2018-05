Belgische banken zitten voor 3.300 miljard euro (!) in financiële constructies die ze zelf niet meer begrijpen

De Nationale Bank is verontrust over de gebrekkige kennis van de Belgische topbankiers over zeer complexe financiële producten binnen hun banken. Die constructies, gekend als derivaten, zijn samen goed voor maar liefst 3.300 miljard euro. Nochtans zijn ze uiterst risicovol, en lagen ze mee aan de basis van de financiële crisis in 2008. “Er moet meer overzicht komen”, zegt econoom Ivan Van de Cloot (Itinera).