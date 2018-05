Uw medisch dossier staat nu ook online: wat betekent dat eigenlijk?

Eén website waarop elke Belg te weten komt hoe het met zijn gezondheid is gesteld. Dat is de bedoeling van Mijngezondheid, het nieuwe platform dat de federale overheid gisteren lanceerde. Via de site krijgt iedereen toegang tot een samenvatting van het medisch dossier dat de huisarts bijhoudt, maar ook tot de resultaten van onderzoeken in het ziekenhuis. “Hoe beter we weten hoe we eraan toe zijn, hoe beter we voor onszelf kunnen zorgen”, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).