Voltrekt het mirakel zich opnieuw? Zowel Anderlecht als Standard stonden ooit in vergelijkbare situatie

Zowel Anderlecht als Standard hoopt vanuit het niets nog kampioen te worden en laat zich daarbij inspireren door de wonderjaren. RSCA schoot in 2014 nog de hoofdvogel af vanuit een verloren positie, bij Standard denken ze nog beter te doen dan in 2011, toen ze net voor de meet sneuvelden. De gelijkenissen met waargebeurde feiten zijn niet louter toeval.

ANDERLECHT WERD KAMPIOEN IN 2014 NA EEN ACHTERSTAND VAN ACHT PUNTEN

* Trainerswissel

In 2013 had John van den Brom Anderlecht naar de landstitel geleid, maar in zijn tweede jaar vlotte het minder goed. ...