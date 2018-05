Kara en Onyekuru dit seizoen niet meer bij Anderlecht, WK is nog wel een mogelijkheid

Het ziet er naar uit dat Anderlecht ook tegen Standard niet zal kunnen rekenen op Kara Mbodj (knie) en Henry Onyekuru (knie). Het duo traint wel, maar lijkt nog niet wedstrijdfit.

“We evalueren hun situatie dagelijks, maar die blessures waren vrij ernstig en dus vraagt het herstel wat tijd”, aldus Vanhaezebrouck. “Kara boekt wel goeie vooruitgang, maar we gaan ook geen risico’s nemen met het oog op het WK. Spelen voor Anderlecht zal dit seizoen misschien niet meer lukken, maar fit zijn voor het WK kan wel. Dat geldt ook voor Onyekuru.”

Het is dan aan de bondscoaches van Senegal en Nigeria om uit te maken of ze beide spelers selecteren terwijl ze in de laatste vijf maanden geen minuut speelden. Nog voor Standard is Najar licht onzeker wegens ziekte. Obradovic is out, maar Saief is terug uit schorsing.