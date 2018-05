Drie vragen aan scheidsrechterbaas Johan Verbist: “Alle beslissingen correct? Dat zal nooit gebeuren”

Tot dusver wou Johan Verbist (52) nog niet reageren op prestatie van de VAR tijdens Club Brugge – Anderlecht omdat er eerst nog beelden doorgestuurd moesten worden naar de IFAB, de deelvereniging van FIFA die waakt over regels en vernieuwingen. Dat is nu gebeurd, dus daarom: drie pertinente vragen aan de baas van onze scheidsrechters. En van de VAR.

Hoe fout is het zondag nu eigenlijk gelopen?

“Het staat vast dat er tijdens Club Brugge-Anderlecht fouten gemaakt zijn. We hebben een aantal ­fasen doorgestuurd naar IFAB om hen advies te ­vragen. De mogelijke strafschopovertreding op Hans Vanaken was één van die fasen. Daarom heb ik in eerste instantie ook gewacht met reageren vooraleer we hun info hadden. Maar het staat buiten kijf dat er fouten gemaakt zijn tijdens die match.”

Volgens de Brugse CEO Vincent Mannaert is de verantwoordelijke voor het falen van de VAR de scheidsrechtersbaas.

“Ik had die kritiek nog niet gehoord, maar in mijn ogen werkt de VAR wel. Er zal nooit een moment komen dat alle beslissingen honderd procent correct zullen zijn. In het beste geval zal je die honderd ­procent slechts kunnen benaderen. Ik vind ook niet dat we al verder hadden moeten staan in deze test­fase. Als je het begin van de testfase vergelijkt met nu hebben we al een grote stap voorwaarts gezet. ­Alleen, in andere landen hebben ze misschien meer middelen. Ik ben al in het Duitse Keulen en het ­Nederlandse Hilversum geweest waar de VAR vanuit een centrale plaats voor het hele land werkt. Ik ben daar ook voorstander van, maar ik vermoed dat dit meer kost dan ons huidige systeem.”

Na Club-Anderlecht wordt de neutraliteit van het scheidsrechterskorps onder vuur genomen. Op sociale media circuleren foto’s pro-Anderlecht en anti-Brugge en tweets van de twee ­VAR-assistenten zondag.

“Ik heb die geruchten gehoord, maar ik zit niet op sociale media. Ik moet dat nagaan, maar als blijkt dat het klopt, moet er over maatregelen nagedacht worden. Wat die gaan zijn? Dat kan ik nu nog niet zeggen, maar in het algemeen lijkt het mij logisch dat scheidsrechters die fan zouden zijn van een club geen wedstrijden van die club mee leiden. Nu, ik betwijfel of er refs zijn die echt fan zijn. Ik ken er alvast geen. Ik ga uit van neutraliteit.”