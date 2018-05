Moeskroen stelt nieuwe eigenaar voor en die legt uit waarom hij Moeskroen kocht

Moeskroen heeft een nieuwe voorzitter. De Thaise zakenman Pairoj Piempongsant zakte gisteren een eerste keer naar Le Canonnier af en legt uit waarom hij de Henegouwse club heeft verworven.

Eind maart was het officieel: Zakenman Pairoj Piempongsant (foto) kocht 90 procent van de aandelen van Moeskroen. Gisteren was de 62-jarige Thai voor het eerst op bezoek op Le Canonnier. “Waarom ik investeerde in Moeskroen? Het was een opportuniteit. Ik focus vooral op de jeugdacademie. We moeten bekijken hoe we jong talent kunnen doen doorgroeien naar het eerste elftal. Ik heb een groot netwerk. Jeugdspelers uit Thailand, Korea, China en Australië kunnen naar hier komen.”

Piempongsant heeft een rijk verleden in de voetbalbusiness. De Thai was al eigenaar van Manchester City, aandeelhouder bij Leicester en baas van Reading. “Of ik hier veel aanwezig zal zijn? Ik bezoek per jaar zo’n honderd landen, ik probeer. Mijn zoon Phubate zal ook wel naar Moeskroen komen.” Die behoort al tot de raad van bestuur.

Helemaal zeker is Moeskroen nog niet van zijn licentie voor volgend seizoen. Het BAS neemt vandaag of morgen een beslissing na het beroep van KV Mechelen.