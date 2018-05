Had VAR dan toch gelijk door goal Anderlecht wel te laten doorgaan terwijl die van Club Brugge afgekeurd werd?

Twee dagen na het VAR-debacle in Club Brugge-Anderlecht kwam Massimo Busacca in Brussel een lezing geven over de stand van zaken omtrent de VAR.

Een specifiek Belgische analyse kon de ­FIFA-scheidsrechtersbaas niet geven – Club-RSCA had hij bijvoorbeeld niet gezien – maar na wat uitleg gaf hij wel het verschil aan tussen het buitenspel van Diaby in het Astridpark en het niet-gefloten buitenspel van Teodor­czyk op Olympia. “Buitenspel is iets feitelijks, iets dat bepaald kan worden door een lijn. Alleen: die lijn is niet altijd makkelijk te bepalen. Een voet die over een lijn gaat, is duidelijk. Maar een schouder? Dat is bij pakweg dertig centimeter wel honderd procent duidelijk, maar bij slechts een paar centimeter is die lijn dat niet meer. En dat is dus geen clear error.”