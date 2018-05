Kennedytunnel weer vrij in beide richtingen, maar problemen slechts tijdelijk opgelost

Antwerpen - Sinds 5u30 woensdagochtend zijn alle rijstroken in de Kennedytunnel opnieuw open voor het verkeer. De ochtendspits verloopt normaal. Nadat dinsdagochtend alle rijstroken richting Gent weer beschikbaar waren, is nu ook de tunnelkoker richting Nederland weer volledig toegankelijk.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) liet maandagvoormiddag de rechterrijstrook in beide tunnelkokers afsluiten uit veiligheidsoverwegingen, omdat de verlichtingsarmatuur er aan het loskomen was. Nader onderzoek wees uit dat er corrosie was opgetreden op de plaatsen waar de verlichting aan de tunnel bevestigd is. Een montagefout van jaren geleden zou dat hebben veroorzaakt en het probleem zou niet visueel vast te stellen geweest zijn bij oppervlakkige inspecties.

De herstellingen die nu gebeurd zijn, lossen het probleem slechts tijdelijk op. Volgend jaar plant AWV een grondige renovatie van de verlichting. Bij toekomstige inspecties, ook in andere tunnels met soortgelijke verlichting, zal er bovendien grondiger gecontroleerd worden om te voorkomen dat het probleem zich opnieuw zou stellen.

De herstellingswerken kunnen op weinig begrip rekenen bij werkgeversorganisatie Voka. “Antwerpen is momenteel de grootste infrastructuurwerf in ons land”, zegt Luc Luwel van Voka. “De invalswegen van en naar de stad verwerken dus veel meer verkeer. Die verdienen dan ook in optimale conditie te zijn.”