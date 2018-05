Drie gewonden bij explosie in staalfabriek

In de Aperam-staalfabriek in het Henegouwse Châtelineau (Châtelet) gebeurde woensdagochtend een explosie. Daarbij vielen drie gewonden. De site is geëvacueerd en de activiteiten liggen voor onbepaalde duur stil.

De explosie deed zich voor kort voor 07.30 uur in het bedrijf aan de rue des Ateliers, aldus majoor Méan, van de hulpverleningszone Henegouwen-Oost.

Een zuurstofophoping die zich om onbekende redenen vormde en in contact kwam met een vonk, zou aan de oorsprong liggen. De ontploffing veroorzaakte een brand, net aan de achterzijde van de kantoren. Drie personen raakten gewond of geïntoxiceerd en werden overgebracht naar ziekenhuizen. De fabriek en het personeel werden geëvacueerd. De lokale politie heeft de straat afgesloten.

De groep Aperam is gespecialiseerd in de productie van roestvrij staal en heeft twee sites in ons land: Genk en Châtelet. In die laatste fabriek werken ruim 600 personen. De fabriek werkt 24 uur per dag om de productie te maximaliseren. In maart kende de fabriek overigens een recordmaand met een productie van meer dan 78.000 ton staal.