Grote Moskee gebruikt handboeken die oproepen tot jihad

Brussel - Sommige Saoedische handboeken die in de Grote Moskee in Brussel gebruikt worden bij de opleiding van imams, zijn antisemitisch en roepen op tot de jihad. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van het Ocad, het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse.

Het rapport waarschuwt voor de inhoud van een reeks Saoedische handboeken die gebruikt worden bij de opleiding van imams in onder andere de Grote Moskee van Brussel. Het Ocad-rapport is eigenlijk bestemd voor de parlementaire opvolgingscommissie na de aanslagen van 22 maart. Maar het veertig pagina’s dikke rapport lekte dinsdagavond al uit op de site van de krant La Libre Belgique, de inhoud werd aan De Standaard bevestigd.

Het rapport heeft het vooral over de school binnen de omstreden Grote Moskee, waar imams opgeleid worden. Hun handboeken zouden op bepaalde punten ronduit antisemitisch zijn en oproepen tot de jihad. Binnen de Grote Moskee bestaat een opleiding in het Frans en in het Arabisch. Vooral de Arabische opleiding zou extremistisch van inslag zijn. Een van de handboeken maakte, volgens de Ocad-analyse, zelfs deel uit van de ideologische opleiding die Al Qaeda in de jaren ‘80-’90 gaf aan zijn aanhangers.

Het klinkt alarmerend, maar volgens Ocad is het niet allemaal kommer en kwel. Het Ocad stelt in het rapport ook vast dat er in België een nieuwe generatie imams opkomt, die een hedendaagse lezing van de islamteksten bepleit.

Het is niet de eerste keer dat het Ocad waarschuwt voor het oprukkende wahabitisch salafisme. In februari al waarschuwde de organisatie dat de extreme stroming in ons land de gematigde islam aan het verdringen is.