Volle Lijnbus legt traject af met open deur: “Er kon zomaar iemand van de bus vallen”

Waregem - Een lijnbus heeft met openstaande deur een traject afgelegd van Waregem naar Kortrijk. Dat blijkt uit beelden die dinsdagavond verschenen zijn op sociale media. Openbaarvervoersmaatschappij De Lijn onderzoekt de zaak en zal indien nodig gepaste maatregelen nemen.

Het is reiziger Philippe Van horenbeeck (48) die dinsdagavond in Waregem op een bus van lijn 75 stapte, richting Beveren-Leie. Hij zag er met stijgende verbazing hoe tijdens de rit één van de twee deuren vooraan open bleef staan. “Op sommige plaatsen reden we tot 90 kilometer per uur, schat ik. Er zaten tientallen leerlingen op de bus, sommigen onder hen stonden ook recht. Bruusk remmen of indraaien kon er zomaar toe geleid hebben dat iemand van de bus viel”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Volgens de man had de bestuurster door dat de deur nog open stond, maar gaf ze geen krimp. Het incident speelde zich af op een bus van het bedrijf Parmentier Autobus, een onderaannemer van De Lijn.

Bij De Lijn zijn ze op de hoogte van het filmpje en onderzoeken ze de exacte omstandigheden van het voorval. “Bij De Lijn is veiligheid namelijk absolute topprioriteit, net zoals dat ook geldt bij onze onderaannemer. Wat we gezien hebben, mag absoluut niet. We zullen indien nodig dan ook de nodige maatregelen nemen”, zegt Carla Tavernier van De Lijn West-Vlaanderen aan Nieuwsblad.be.