8-0? Waasland-Beveren zet zijn coach Sven Vermant na nog geen half jaar prompt op straat

Waasland-Beveren heeft trainer Sven Vermant ontslagen. Vermant is het slachtoffer van de aanhoudende slechte resultaten. De zware 8-0 nederlaag op het veld van Zulte Waregem was de druppel.

Niet eens elf uur, zo weinig tijd zat er tussen het laatste fluitsignaal bij de afgang in Waregem en de communicatie van Waasland-Beveren dat Sven Vermant ontslagen werd als trainer. Na zo’n wanprestatie konden ze niet anders, redeneerde de raad van bestuur.

LEES OOK: Als ze het expres deden, hadden ze het waarschijnlijk niet zo opzichtig gedaan: de belachelijke acht minuten die Vermant de kop kostten

In een mededeling zetten ze meteen ook de deur open voor een grote kuis. “Het bestuur wenst te benadrukken dat het beseft dat de club toe is aan een grondige interne evaluatie.”

Ook beschuldigende vinger richting spelers

Al is het dan Sven Vermant die ontslagen is, de spelers dragen grote verantwoordelijkheid. “Er zijn nu nog twee matchen die ons resten in deze nacompetitie. We verwachten een sterk signaal vanuit de ploeg. Er is heel veel geloof in deze groep, het is aan hen om dat geloof te bevestigen in de overige twee partijen. De wedstrijden zullen met een vergrootglas worden bekeken, iedereen moet zich bewijzen. We willen spelers zien die hun truitje nat maken, spelers die tonen dat ze het waard zijn om in geel en blauw aan te treden. Dit is niet de mentaliteit die we als club willen uitstralen.”

Meteen kondigde de club ook nieuwe transfers aan. “De sportieve cel werkt keihard verder met het oog op volgend seizoen. Er worden versterkingen bekeken én afgerond.”

Vermant: na vier maanden al ontslagen

Vermant was nog maar sinds begin januari aan de slag bij de fusieclub, die eind december Philippe Clement naar Racing Genk had zien vertrekken om daar de ontslagen Albert Stuivenberg op te volgen. Met Ryota Morioka verloor Waasland-Beveren tijdens de winterstop echter zijn draaischijf aan landskampioen RSC Anderlecht en de resultaten gingen in dalende lijn, na een nochtans uitstekend seizoensbegin.

Vermant bleek niet bij machte om daar verandering in te brengen en krijgt daarvoor vier maanden later al de rekening gepresenteerd. Voor de voormalige middenvelder en Rode Duivel was het dus een debuut van korte duur als hoofdcoach. Voordien trainde hij onder andere het B-elftal van competitieleider Club Brugge.

LEES OOK: Het stopt niet: Vermant is al de twaalfde (!) coach die dit seizoen werd ontslagen in de Jupiler Pro League