Man slaat zoontje (2) van vriendin kaak- en armbreuk en hersenschudding

Tongeren - De 29-jarige F.C. uit Tongeren heeft bekend dat hij het zoontje (2) van zijn nieuwe vriendin zwaar toegetakeld heeft. De jongen liep breuken aan zijn arm en kaak en een hersenschudding op. De man zit in de gevangenis, meldt Het Laatste Nieuws en bevestigt zijn advocaat aan onze redactie.

De feiten speelden zich afgelopen weekend af. De 29-jarige F.C. was in de woning van zijn nieuwe vriendin, toen haar tweejarig zoontje uit een vorige relatie naar verluidt begon te huilen. Dat zou het kind, dat aan autisme lijdt, de laatste tijd wel meer gedaan hebben. Vermoedelijk is dat de verdachte te veel geworden en heeft hij het kind daarom wat meppen verkocht. In het ziekenhuis werden een arm- en kaakbreuk en een hersenschudding vastgesteld bij de jongen, die intussen geopereerd is.

F.C. werd opgepakt. “Hij heeft bekentenissen afgelegd”, zegt zijn advocaat Selina Viola aan onze redactie. “Hij werkt goed mee aan het onderzoek en heeft spijt van wat hij gedaan heeft.”

De man wordt verdacht van slagen en verwondingen van een kind, was op het moment van de feiten niet onder invloed van drank of drugs en zou een blanco strafblad hebben. De moeder van het kind heeft intussen met hem gebroken.