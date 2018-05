Als ze het expres deden, hadden ze het waarschijnlijk niet zo opzichtig gedaan: de belachelijke acht minuten die Vermant de kop kostten

Trainer Sven Vermant is op staande voet ontslagen bij Waasland-Beveren. Zijn lot werd bezegeld in amper acht ronduit belachelijke minuten van zijn team op het veld van Zulte Waregem. De opeenvolging van flaters is om te huilen. We kunnen de cynische voetbalfan geruststellen: als die jongens het expres deden, hadden ze het waarschijnlijk niet zo opzichtig gedaan.

Het Beverse drama aan de Gaverbeek zette zich in vanaf de derde minuut. Laatste man Maximiliano Caufriez schatte een pass dramatisch in, waardoor Zulte Waregem-spits Peter Olayinka met de bal aan de haal kon… en die tot zijn eigen verbazing in een leeg doel kon trappen. Keeper Merveille Goblet was seconden daarvoor immers naar rechts gelopen om de bal in de voet te vragen en stond meters naast de doelmond. Zonder twijfel het makkelijkste doelpunt uit de carrière van Olayinka.

Amper vijf minuten later bereikte het drama een climax. Verdediger Maxim Nys zag te laat dat Theo Bongonda in zijn rug wegliep. Hij kon de bal vanop zo’n twintig meter nog net terug richting het eigen doel koppen, maar keeper Goblet gleed uit en graaide naast de bal: eigen doelpunt. Ongezien.