Spontane staking uitgebroken in één Carrefour-winkel, mogelijk meer op komst

Brugge - Er is woensdagochtend een spontane staking uitgebroken in het filiaal van Carrefour in Sint-Kruis Brugge. Dat bevestigt LBC-NVK. Ook in filialen in Brussel en Wallonië zou er al stakingsbereidwilligheid zijn.

De staking in Sint-Kruis is nog steeds het resultaat van de herstructurering bij Carrefour België. Zo zou de hypermarkt omgevormd worden tot een kleinere “Carrefour Market” en zouden er ook in Sint-Kruis jobs sneuvelen.

Dinsdag waren er nog onderhandelingen waarin de directie liet weten dat het personeel onder een ander paritair comité zou vallen en dat de lonen zouden bevroren worden. Sint-Kruis zou als voorbeeld dienen voor andere hypermarkten die zullen omgevormd worden. “We hebben woensdagochtend het personeel ingelicht en die heeft meteen het werk neergelegd. Zonder snel antwoord van de directie is het alvast de intentie om ook vrijdag en zaterdag de deuren dicht te houden”, aldus Johan Lippens, secretaris bij LBC-NVK.

Volgens de vakbond zouden ook enkele filialen in Brussel en Wallonië gesloten blijven, maar dat is nog onduidelijk.

Vorige week was er nog staking bij sectorgenoot Lidl die een week duurde, al was er toen wel een stakingsaanzegging ingediend vooraf. “Of we naar eenzelfde scenario gaan is nog onduidelijk. Het is wachten op een reactie van de directie en op die van het personeel”, besluit Lippens.