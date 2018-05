Iraanse politici verbranden de Amerikaanse vlag in parlement, nadat Trump zich terugtrekt uit Iran-akkoord

A number of Iranian MPs set the American flag & the #JCPOA on fire on the floor of #Iran 's parliament while shouting "Down with America." The speaker of the parliament Ali Larijani jokes, "It doesn't [want] to catch on fire either!" #IranDeal pic.twitter.com/9ODlzBmyi5

Iraanse politici reageren woedend op de terugtrekking van de Verenigde Staten uit het internationale akkoord over het nucleair programma van Iran. Dat maakten ze niet alleen duidelijk met woorden, maar ook met daden. In het Iraanse parlement staken enkele nationalistische politici woensdag de Amerikaanse vlag in brand, terwijl ze zware bedreigingen uitten aan het adres van president Trump.

“Dood aan Amerika!” Dat riepen de boze Iraanse wetgevers luid door de microfoons in het parlement in Teheran tijdens een spontane actie in het parlement. Die woorden weerklinken al sinds 1979 en de Islamitische Revolutie geregeld in het Iraanse parlement, maar het was het vuur dat de boodschap over duidelijk maakte. De vlammen rond de vlag waren een symbool van de vurige onenigheid tussen de Iraniërs en Trump.

“Daar zullen ze spijt van krijgen”

Politicus Ali Larijani verwoordde de frustraties van zijn volk en beleidsmakers tegenover Trump. “Trump heeft de mentale capaciteit niet om problemen aan te pakken”, zei Ali Larijani. “De Amerikaanse president is een egoïstische en amateuristische politicus. Is het niet schandalig dat hij met zulke idiote maatregelen zelfs zijn bondgenoten tegen zichzelf in het harnas jaagt: ze proberen hem te stoppen en in te tomen.”

Bovendien gaf hij aan dat Iran voorlopig het akkoord nog naleeft, maar acties overweegt als de Amerikaanse president zijn dreigingen over sancties waarmaakt. “Met een nationaal programma geven we de Verenigde Staten en de zionisten een antwoord waar ze spijt van zullen hebben”, zei hij volgens Mehr News Agency.

Trump doet diplomatieke inspanningen teniet

“Het akkoord was een leugen”, sprak Donald Trump net voor hij de stekker uit het nucleair akkoord trok. Daarmee deed hij de inspanningen uit 2015 van China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en - tot nu - de VS teniet om het kernwapenprogramma van Iran de komende jaren ingrijpend te beperken.

Het internationale akkoord hangt daardoor aan een zijden draadje. Docent Internationale Politie Thijs Van de Graaf (UGent) legt uit welke deal Trump nu opblaast. “Iran zou volgens het akkoord zijn kernwapenprogramma de komende jaren flink beperken en onder andere inspecteurs toelaten op de nucleaire sites. In ruil zouden de zes partijen de economische en politieke sancties tegen Iran opheffen. Die waren er gekomen toen in 2012 aan het licht kwam dat Iran verschillende nucleaire sites had. De belangrijkste sanctie was het olie-embargo. Olie is de belangrijke bron van inkomsten, waardoor het land als het ware in een wurggreep gehouden werd”, legt De Graaf uit.

