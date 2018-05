Natalia maakt een WK-lied, met knipoog naar haar favoriete Rode Duivel

Sinds het officiële Belgische WK-lied van rapper Damso afgevoerd werd, zijn er al enkele pogingen gedaan om een lied te maken om de voetbalminnende Belgen in hogere sferen te brengen. Ook Natalia doet nu, in samenwerking met radiozender Q Music, een poging. Met een knipoog naar haar favoriete Rode Duivel.

Eigenlijk zou rapper Damso het officiële WK-lied voor de Rode Duivels maken, tot een storm van protest uitbrak wegens de weinig vrouwvriendelijke teksten van onze landgenoot. De Belgische Voetbalbond koos er dan ook voor om de samenwerking met hem stop te zetten en het in Rusland te doen zonder WK-lied.

Dat vooruitzicht was voor veel mensen niet draaglijk. Op het internet circuleren al enkele verdienstelijke pogingen - we wachten ook nog vol ongeduld op die van Pat Krimson - maar het is toch vooral uitkijken naar het lied van radiozender Q Music. Daar strikten ze niet de minste om het lied te maken en te zingen: Natalia.

“Eigenlijk hadden jullie me gevraagd om een bestaand lied te coveren”, zei de Kempische zangeres woensdagochtend op Q Music. “Maar dat zag ik niet zitten. Dus heb ik beslist om een nieuw lied te maken.” Daarvan is in onderstaand fragment al een stukje te horen.

Het lied, dat Hear That Sound (Tunatembea) zal heten, wordt officieel gelanceerd op 16 mei. Het is opzwepend, aldus Natalia, en heeft als doel alle Belgen te verbinden. “België is een verdeeld land, maar sport en muziek hebben de kracht om te verenigen. Mijn droom is dat deze song dat ook doet.”

Tunatembea is Swahili voor ‘we walk together’, en dat is een knipoog naar de Congolese roots van Rode Duivel Romelu Lukaku, geeft Natalia toe in Het Laatste Nieuws. “Ik heb het wel voor Lukaku.”