IT’er en ingenieur: zoek de 4 verschillen

Uiteraard zijn er grote verschillen tussen de informaticus enerzijds en de ingenieur anderzijds. Maar een groot onderscheid tussen deze twee zit toch ook in hoe ze aankijken tegen hun job.

IT’ers en ingenieurs zijn allebei technische functies. Ze worden in het hele STEM-verhaal al snel in dezelfde bokaal gestopt. Los van het feit dat er uiteraard veel soorten IT’ers en ingenieurs bestaan, zijn ze vandaag allebei behoorlijk gegeerd op de arbeidsmarkt. Maar toch zijn er in de beleving van hun job een aantal grote verschillen.

1. IT’er kan je worden

Dat is een opvallend verschil. Het is eigenlijk bijna onmogelijk om ingenieur te worden zonder een klassiek ingenieursdiploma. “Uiteraard zijn er wel bepaalde technische of aanvullende cursussen à la Lean Six Sigma, maar die zijn eerder aanvullend of richtinggevend aan je hoofdopleiding van ingenieur”, zegt Geert Vaerenberg, director bij Experis Belux. Ingenieur, dat ben je.

Heel anders is het bij informatica. Denk aan softwareontwikkeling. Of denk aan Bill Gates en Mark Zuckerberg. Allebei schoolverlaters. Want in informatica kan je je met enige zelfstudie, een VDAB-opleiding of avondschool wel nog inwerken om in aanraking te komen met de job en vervolgens door te groeien. Bij Zuckerberg sloeg de vonk bijvoorbeeld over nadat hij het boek C++ for Dummies had gelezen.

Iedereen heeft in zijn vriendenkring of bij de collega’s wel iemand die stopte met zijn (of haar) studies en uiteindelijk terechtkwam op de IT-afdeling van een of ander bedrijf. En er zijn IT’ers met een totaal andere vooropleiding: van licentiaat geschiedenis tot stuurman op de lange omvaart.

2. Er is een IT-afdeling, maar (eigenlijk) geen ingenieursafdeling

Dat ligt in de lijn met het vorige. Er bestaan eerder startbanen voor IT’ers dan voor ingenieurs. Waardoor je als IT’er vlotter kan opgroeien en starten. Eigenlijk zou je met enige overdrijving kunnen zeggen dat iedereen kan leren programmeren. Of bijna iedereen.

Elke organisatie heeft bijvoorbeeld een IT-afdeling, maar daarom geen ingenieursafdeling. Uiteraard zijn er ingenieurs in een productie-omgeving, of ze zijn werkzaam in een ingenieurs- of studiebureau, maar dat is nog iets anders.

3. Ingenieurs kijken anders aan tegen het spelletje

Dat is een moeilijke, maar het blijkt wel degelijk een verschil. Bij STEM-beroepen laten deelnemers zich vaak leiden door de ‘technische uitdaging’ van de job. Maar ingenieurs kijken daar, zonder te zwaar te veralgemenen, anders tegenaan. Voor hen blijkt, vaak op basis van een fundamenteel wetenschappelijke inslag, de inhoudelijke component veel meer van tel. Heel wat ingenieurs zijn mede hierdoor bijvoorbeeld heel erg vervlochten met hun werk.

Bij IT’ers speelt dit ook wel, maar minder. Zij zijn vaak iets pragmatischer, ook al omdat hun opdrachten dikwijls een kortere termijn beslaan. Vrij vertaald: wil je een ingenieur aantrekken, dan moet je hem toch ook (en vooral) een technische uitdaging aanbieden. For the love of the game.

