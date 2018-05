Wetenschappers leren spin springen op commando en komen tot fascinerende resultaten

Wetenschappers van de Universiteit van Manchester zijn erin geslaagd om een spin te laten springen op commando. Het diertje, dat de naam Kim kreeg, kon maar liefst een afstand overbruggen dat overeenkwam met een zesvoud van haar eigen lichaamslengte. De sprongen van de spin moeten de onderzoekers helpen om in de toekomst een nieuw soort microrobot’ te bouwen die geïnspireerd is op de natuur.

Kim de spin. Foto: University of Manchester

In totaal hadden de wetenschappers vier springspinnen gekocht om het onderzoek tot een goed einde te brengen. Uiteindelijk bleek Kim de enige “die in staat was om te springen zoals vereist”. Vervolgens werd haar aangeleerd om naar een ander platform te springen dat in het labo werd gebouwd. Ondertussen kon een hogesnelheidscamera al haar sprongen vastleggen, waarna ook een 3D-model van het dier werd gecreëerd.

Verschillende manieren

“De focus van het onderzoek lag op het indrukwekkende springvermogen van deze spinnen”, klonk het bij dokter Mostafa Nabawy, de hoofdauteur van de studie. “Een springende spin kan vanuit stand tot zes keer haar eigen lichaamslengte ver springen. Bij een mens blijft dat beperkt tot anderhalve keer.”

De resultaten van het onderzoek waren opmerkelijk. Zo stelden de wetenschappers vast dat de spin verschillende manieren heeft om tot op het andere platform te geraken. Bij korte afstanden besloot Kim een snellere en tevens lagere sprong uit te voeren, terwijl ze bij langere afstanden opteerde voor een sprong die energie-efficiënter is.

Foto: University of Manchester

Spierkracht

“Ze probeerde altijd zo efficiënt mogelijk te springen, wat betekent dat ze telkenmale de uitdaging begreep waarmee ze geconfronteerd werd”, vervolgde Nabawy.

Ook de kracht op de poten van de spin deed verbazen. Die stond namelijk gelijk met vijf keer haar eigen lichaamsgewicht. “Dat is ongelofelijk. Zodra we deze biomechanica begrijpen, kunnen we dit ook toepassen op andere onderzoeksgebieden.” Opvallend daarbij: de sprongen van de spin kwamen puur door haar spierkracht tot stand. Nochtans wordt wel vaker geopperd dat het dier daarvoor beschikt over een hydraulisch mechanisme.