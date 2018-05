Opschudding in Spanje: Atlético haalt uit naar Barcelona (en naar waar trekt Iniesta nu?)

Atlético Madrid is niet opgezet met het geflirt van FC Barcelona met hun Franse spits Antoine Griezmann. De Catalaanse club zou de clausule van 100 miljoen euro in het contract van Griezmann willen lichten en hem naar Barcelona halen. Dat melden Spaanse media. Voor Barça-middenvelder Andrés Iniesta zijn er dan weer nieuwe gegadigden.

De transfergeruchten rond Griezmann zorgen al een aantal maanden voor heel wat commotie in Madrid. “Het standpunt van Atlético Madrid is zeer duidelijk en is al meerdere malen bekendgemaakt. We hebben nooit onderhandeld over Griezmann en willen dat ook niet doen”, zegt Miguel Angel Gil Marín, algemeen directeur van Atlético Madrid. “Een paar maanden geleden heb ik Josep Maria Bartomeu (de voorzitter van Barcelona, red) persoonlijk gezegd dat de speler niet te koop is. Ik heb hem ook laten weten dat zijn gedrag in strijd is met de integriteit van de competitie.”

100 miljoen in juli?

Volgens de Spaanse radiozender Cadena Cope zou Barcelona begin juli 100 miljoen overschrijven op de bankrekening van Atlético. De radiozender meldt ook dat de Spaanse kampioen al het rugnummer 7 heeft gereserveerd voor de Franse international. Maandag had Barça-voorzitter Bartomeu op de Catalaanse radio Rac1 toegegeven dat hij contact had met de makelaar van Griezmann en dat hij de Fransman “toevallig” tegengekomen was op vakantie op de Balearen.

Griezmann zelf blijft rustig onder de geruchten. Onlangs zei hij dat een contractverlenging bij Atlético ook mogelijk was en dat hij een beslissing zou nemen voor de start van het WK in Rusland. De speculaties komen in ieder geval ongelegen voor Atlético Madrid, dat op woensdag 16 mei de finale van de Europa League speelt tegen Marseille.

Iniesta: niet China en ook niet Japan, maar wel Australië?

Nog in Barcelona zijn er nieuwe gegadigden om middenvelder Andrés Iniesta in te lijven. Greg O’Rourke, de voorzitter van de Australische A-league, heeft aangegeven dat hij Iniesta graag in zijn competitie zou zien voetballen. Hij zei dat vier Australische clubs interesse toonden in Iniesta en dat ze daarvoor de spaarpot van de A-league wilden gebruiken. De A-league heeft namelijk een budget van 3 miljoen Australische dollar (zo’n 1,88 miljoen euro) opzijgelegd om een grote naam naar Australië te halen. “We gaan met de clubs bekijken of we die 3 miljoen dollar gebruiken voor één grote vis of we het geld aan drie spelers gaan besteden”, zei O’Rourke aan Australische media.

Andres Iniesta kondigde eind april aan dat hij na vijftien seizoenen Barcelona zal verlaten. Aanvankelijk zou hij naar Chonginq Lifan trekken, maar de Chinese club haakte maandag af. Daarna waren er geruchten dat hij naar het Japanse Vissel Kobe zou gaan, waar een driejarig contract van jaarlijks 25 miljoen wacht. Maar nu springt de Australische A-League dus ook in de dans. Het zal dus nog even afwachten zijn voor we weten waar de Spaanse middenvelder volgend seizoen voetbalt.