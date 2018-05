Alfons en zijn vrouw beslisten samen uit het leven te stappen. Nu riskeert hij 5 jaar cel

Stekene - Alfons B., de man die drie jaar geleden zijn terminaal zieke echtgenote (63) zelfmoord hielp plegen in het Stropersbos in Stekene, riskeert een celstraf van 5 jaar met uitstel. “Hij is niet de grote crimineel die zijn echtgenote in koelen bloede heeft vermoord”, zei openbaar aanklager Katrien Borms, wiens vordering mild was “vanwege de vele verzachtende omstandigheden”.

De gepensioneerde bouwvakker Alfons B. (59) uit Beveren vertelde eerder tijdens het proces al wat er precies gebeurd was. “Mijn echtgenote had op 30 april 2015 te horen gekregen dat ze terminale darmkanker had. Nog diezelfde dag wist ze dat ze de lijdensweg die haar te wachten stond niet zou meemaken. Ze had gezien wat de ziekte ook al met haar broer had gedaan. De volgende dag hebben we de beslissing genomen om samen uit het leven te stappen. Of beter gezegd, zij heeft die beslissing genomen. Ze heeft me een beetje onder druk gezet om erin mee te gaan. Als ik er niet meer ben, zal er niemand nog naar jou omkijken, vertelde ze. Ik schreef de afscheidsbrieven die zij dicteerde en nadat ik alles was gaan regelen bij de notaris, reden we naar het Stropersbos in Stekene.”

Op een bankje een paar honderd meter voorbij de ingang in de De Stropersstraat wurgde Alfons B. zijn echtgenote met een sjaal en sneed haar met een stanleymes de keel over. Daarna nam hij zelf een pillencocktail, die hij doorspoelde met drie blikjes bier, en wachtte af.

Overdosis

Uiteindelijk was het een jogger die Alfons B. op 8 mei volledig verward aantrof bij het levenloze lichaam van zijn vrouw. “Mijn echtgenote had gevraagd om pas zelfmoord te plegen nadat zij dood was”, herinnerde B. zich. “Als ik niet zou sterven door de pillen, zou ik mijn aders oversnijden.”

Alfons B. overleefde uiteindelijk de overdosis. Aan de politie verklaarde hij aanvankelijk dat zijn vrouw zelf haar keel had overgesneden.

Het stanleymes werd ook gevonden in haar hand. Een versie van de feiten waarop Alfons B. al snel terugkwam. “Ik heb wellicht zelf dat mes in haar hand gestoken”, gaf hij toe. “Waarom ik dat deed, weet ik niet meer.”

Moord

B. verscheen woensdagochtend voor de correctionele rechtbank in Dendermonde. De aanklacht: moord, waar een maximumstraf van 30 jaar voor gegeven kan worden.

Die straf wil openbaar aanklager Katrien Borms de man niet geven: ze vraagt een celstraf van 5 jaar met uitstel. “Alfons B. is niet de grote crimineel die zijn echtgenote in koelen bloede heeft vermoord. Hij heeft zijn vrouw, die hij graag zag en terminaal ziek was, op haar eigen vraag gedood. Maar toch blijft hij strafrechtelijk gezien verantwoordelijk. De euthanasiewetgeving was voor hen de enige wettelijke uitweg.” De vordering van Borms was mild, zo zei ze, vanwege de vele verzachtende omstandigheden.

Na de pleidooien volgt het vonnis.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.