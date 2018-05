Ze vertelden iedereen dat hun zoon kanker had, om zo duizenden dollars op te strijken

Een zoon met kanker, dat is de grootste nachtmerrie van talloze ouders. Toen een koppel uit het Amerikaanse Port Byron vertelden dat hun negenjarig kind moest strijden tegen de ziekte, sprongen talloze vrienden, familie en onbekenden meteen in de bres voor het gezin. Nu blijkt echter dat de ouders de pijnlijke doodstrijd van hun zoon hadden verzonnen.

De hele buurt zat enorm in met Martin en Jolene LaFrance, en vooral ook met hun zoon. Die had immers - zo zeiden zijn ouders - plots de diagnose “bloedkanker” gekregen. De leukemie en de chemotherapie zou de jongen zo fel uitputten, dat hij amper nog buiten kwam.

Iedereen in de bres

Daarom beweerden zijn ouders dat ze niet anders konden dan een crowdfundingsactie op te starten. “Om ons huis te verbouwen, om de behandelingen te betalen, om onze zoon zo comfortabel mogelijk te kunnen verzorgen tijdens zijn zware strijd”, klonk het. Het koppel haalde al snel 3.000 dollar (ongeveer 2.500) aan donaties op van meelevende mensen.

En dat niet alleen, er waren talloze mensen die hun steun betuigden. De Universiteit van Syracuse nodigde de jongeman zelfs uit om naar een football training te komen kijken, iets waar hij al jaren van droomde. In augustus 2017 kreeg hij, samen met zijn ouders, de kans om de atleten en coaches te ontmoeten.

Kerngezond

Nu heeft de politie Martin en Jolene gearresteerd, zo schrijven verschillende Amerikaanse media. Zij zullen zich moeten verantwoorden voor fraude, misdaad en het in gevaar brengen van een kind. Volgens CBS News zou de negenjarige jongen zelf in de veronderstelling geweest zijn dat hij inderdaad ziek was, maar blijkt hij kerngezond te zijn na de eerste onderzoeken.