Lukaku doet boekje open over conflict met Wilmots: “Hij stelde me op omdat hij niet anders kon”

Lange tijd leek het dat de Rode Duivels helemaal achter Marc Wilmots stonden in de vier jaar onder de bondscoach. Maar Romelu Lukaku had problemen met de vorige trainer, zegt hij in Play Sports-programma Hoogvliegers. “Ik wist dat ik speelde omdat ik waarschijnlijk moést spelen, omdat mijn prestaties zo goed waren. Maar ik wist ook dat hij me niet wilde laten spelen.”

Romelu Lukaku denkt terug aan de kwalificatie voor het EK 2016, in oktober 2015. Daar kwam hij in conflict met bondscoach Marc Wilmots. “Om één van de domste redenen ooit”, zegt hij daar zelf over. Dieper wil hij er niet op ingaan. “Als hij de ballen heeft, moet hij het zelf zeggen.”

Dat hakte er blijkbaar stevig in bij de topschutter aller tijden voor onze nationale ploeg. “Dan denk je: fuck off en laat me thuis. Neem me niet mee. Ik speel graag voor de nationale ploeg. Ik heb nooit gezegd dat ik niet voor de nationale ploeg wil spelen. Maar toen genoot ik er gewoon niet meer van.”

Volgens Lukaku stelde Wilmots hem immers tegen zijn zin op. Omdat hij niet anders kon. “Ik wist dat ik speelde omdat ik waarschijnlijk moést spelen, omdat mijn prestaties goed waren. Maar ik wist ook dat hij me niet wilde laten spelen.”

Eerder haalde ook Romelu’s jongere broer Jordan al uit naar de ex-bondscoach. Na het mislukte EK zei die dat hij “op geen enkel moment een wedstrijdvoorbereiding die naam waardig” had gezien. Ook de instructies voor spelhervattingen en tactische consignes van Wilmots maakte hij toen met de grond gelijk.

De aflevering gaat in première op donderdag 10 mei, om 16u45.