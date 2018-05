Commotie omdat Coucke vrouwenteam Anderlecht opheft vlak na titel: “Totaal geen respect”

Begin mei werd de vrouwenploeg van Anderlecht voor het eerst in 20 jaar Belgisch landskampioen. De Champions League wachtte, maar zal er nooit komen. Marc Coucke trekt om budgettaire redenen de stekker uit de vrouwenploeg. De voorzitter van Anderlecht zegt wel dat er niets officieel beslist is, maar de speelsters kregen de boodschap al. “Totaal geen respect voor vrouwen”, is Anderlecht-speelster en Red Flame Aline Zeler woedend.

De vrouwenploeg van Anderlecht mag morgenmiddag voor de mannentopper Anderlecht-Standard een ereronde lopen in het Constant Vanden Stockstadion na hun titel. Eerlijk, het interesseert de meisjes geen bal meer. Dinsdagavond kregen de speelsters te horen dat Anderlecht stopt met het vrouwenvoetbal. Bedoeling was om dat pas vrijdag publiekelijk te maken, maar het lekte eerder uit.

Voorzitter Marc Coucke nuanceerde dan ook snel op Twitter. “How, how er is nog niets beslist. Beleidsmatig was het niet perfect, maar we zoeken nog oplossingen.”

How how... er is absoluut niks beslist ivm de RSCA-damesploeg volgend jaar!

Het voorbije seizoen was wel beleidsmatig niet perfect voor deze ploeg, en gans de directie v Rsca is volop ah werk om oplossingen te vinden. — Marc Coucke (@CouckeMarc) 9 mei 2018

“De club heeft op dit ogenblik geen enkele beslissing genomen in verband met het al dan niet voortbestaan van de vrouwenploeg van RSCA. De club zal, indien nodig, te gepasten tijde communiceren”, zo klinkt het in een korte mededeling van de club zelf.

De club heeft op dit ogenblik geen enkele beslissing genomen in verband met het al dan niet voortbestaan van de vrouwenploeg van #RSCA. De club zal, indien nodig, te gepasten tijden communiceren. — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 9 mei 2018

Een boze Aline Zeler, de meest ervaren speelster, hield echter voet bij stuk. “Ze hebben het ons gisterenavond verteld, ze hebben geen echte reden gegeven”, vertelde de Red Flame aan Sporza. “Het was echt een verrassing voor de speelsters en de staf. We zijn bijzonder hard geschrokken.”

“Het is uiteraard ook over het budget gegaan. De vrouwenploeg kost geld, maar volgens mij zijn er sponsors genoeg bij een grote club als Anderlecht. We hebben maandagavond ook even met Marc Coucke kunnen praten, maar dat was niet constructief.”

Totaal geen respect voor vrouwen!! https://t.co/CGfbNc96Ho — Aline Zeler (@AlineZeler) 9 mei 2018

Dit jaar had paars-wit nog vier vrouwenteams. Eentje in de Super League, een B-ploeg, de U15 en de U13. In het Super League-team speelden veel Belgische internationals zoals Aline Zeler, Laura Deloose, Lenie Onzia, Heleen Jacques, Laura De Neve, Justine Vanhaevermaet, Elke Van Gorp, Sarah Wijnants en Tine De Caigny, maar ook drie buitenlandse toppers. Zij streden een heel jaar voor de titel - velen onder hen speelden nog nooit Champions League - maar die droom is nu naar de vaantjes.

Budgettaire redenen

Marc Coucke licht Anderlecht intern door en kwam tot de conclusie dat het vrouwenvoetbal te veel op het budget weegt. Er komt te weinig volk kijken, een vijfdaagse stage bleek niet goedkoop, het voetbalcentrum in Tubeke huren om te spelen is dat evenmin...

Intern bij de ploeg wordt erkend dat vrouwenvoetbal niet winstgevend is, maar ze benadrukken dat Anderlecht toch ook een sociale rol te vervullen heeft. Bovendien is vrouwenvoetbal in heel Europa aan een opmars bezig. Grotere clubs zoals Fiorentina beginnen net nu met een ploeg, onze nationale elf de Red Flames doet het steeds beter en krijgt steeds meer media-aandacht en er komt toch meer volk op af. Alles hangt af van de publiciteit die gevoerd wordt. Drie jaar geleden kwamen er in de toenmalige BENE-liga toch nog 14.000 toeschouwers naar Twente-Standard kijken. Mits wat geduld is niets onmogelijk is het credo, maar het nieuwe bestuur van Anderlecht heeft dat geduld dus niet.

Juridisch advies

Vraag is wat er nu met de meisjes zal gebeuren. Een aantal van hen zagen de bui al hangen en schreven zich al uit. Maar in het vrouwenvoetbal gaat het niet om miljoenencontracten zoals bij de mannen en bij veel concurrerende teams zitten de kernen al vol. Voor toppers als Zeler of Onzia zal wel plaats gemaakt worden, maar niet iedereen heeft dezelfde zekerheden. Links en rechts wordt juridisch advies ingewonnen, maar of dat tot een zaak zal leiden is twijfelachtig. Veel speelsters moeten nog bekomen van de boodschap die ze dinsdagavond kregen toen de directeur van het vrouwenvoetbal iedereen samenriep in de kleedkamer. “Het is voorbij.”