Alle rijstroken terug vrij op E40, maar nog steeds uiterst drukke avondspits: “Stel reis naar de kust uit of neem het openbaar vervoer”

VAB en het Vlaams Verkeerscentrum verwachten een drukke avondspits. De meeste mensen staan voor een verlengd weekend en trekken erop uit. De lange files die we gewoon zijn op een vrijdagavond, de drukste avondspits van de week, verhuizen voor een keer naar de woensdagavond. Door verschillende ongevallen was het ruim drie aanschuiven op de E40 naar de kust. Intussen is die verliestijd afgenomen, maar het is nog steeds ongewoon druk.

Op de E40 was het woensdagnamiddag een tijdlang drie uur aanschuiven tussen Brussel en Oostende, door ongevallen in Erpe-Mere, Wetteren en Drongen. “Intussen zijn alle ongevallen afgehandeld en zijn alle rijstroken terug vrij”, vertelt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “De verliestijden zijn dan wel afgenomen, het is nog steeds ongewoon druk vanwege het verlengde weekend.”

“Wie nu nog naar de kust wil, stelt zijn reis beter even uit. Je kan natuurlijk ook het openbaar vervoer nemen”, klinkt het nog.

(Lees verder onder de tweet)

Drie ongevallen leggen E40 tijdlang volledig lam

Het eerste ongeval vond rond 15 uur plaats ter hoogte van Oordegem. Daarbij raakten verschillende voertuigen betrokken. Er is ook sprake van enkele gewonden. Iets verderop, in Drongen, was er ook een ongeval gebeurd. En om iets over 16 uur gebeurde nog een zwaar ongeal bij Erpe-Mere.

Vanwege het verlengde Hemelvaartsweekend, komt de avondspits van woensdag 9 mei sowieso vroeger op gang.

“Veel Belgen vertrekken al in de namiddag. In eigen land trekken veel toeristen naar de Kust en de Ardennen. Ook Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn populaire bestemmingen voor het Hemelvaartsweekend. In eigen land zullen de grootste files zich rond Antwerpen en Brussel bevinden. Met name rond Antwerpen, verwacht VAB op woensdag al een vroege en een zware avondspits”, zegt Joni Junes van VAB.

Naar Frankrijk

“In Frankrijk zal dat vooral zijn op de wegen rond Parijs richting westen en zuiden. In Duitsland kan je files verwachten op de wegen naar de kust en rond Frankfurt, Neurenberg en München. In Oostenrijk en Zwitserland wordt het vooral druk op de routes naar het zuiden, waarbij in Zwitserland de Sint-Gotthardtunnel op de A2 het grootste knelpunt is.”

De drukste uren liggen het hele verlengde weekend tussen 10 en 14 uur voor wie naar zee of de Ardennen wil en ’s avonds tussen 18 en 22 uur door de terugkeer van de dagjestoeristen. Zondagnamiddag en -avond kan het ook druk worden door de terugkeer van zowel dagjesmensen als weekendtoeristen op de snelwegen vanuit de kust naar het binnenland (E17/E40/Ring Antwerpen), klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum.

“Wie files zo veel mogelijk wil vermijden, kan het best vertrekken tussen 7 en 9 uur ’s morgens en terugkeren voor 16 uur”, zegt Joni Junes.