Jan Vertonghen mag deze persoon eeuwig dankbaar zijn: “Eigenlijk kwam de scout voor zijn broer”

Rode Duivel Jan Vertonghen (31) mag zijn 1 jaar oudere broer Ward dankbaar zijn. Zonder hem zou Jan nooit naar Beerschot zijn gegaan. Ward en Jan speelden samen in een ploeg bij VK Tielrode toen er een scout van de Antwerpse club kwam kijken. “Ze kwamen eigenlijk Ward scouten, maar gingen aan de haal met Jan”, vertelde Jurgen Maes van VK Tielrode in het radioprogramma Radio Belgium.

Tom Coninx en Leen Demaré vroegen zich in Radio Belgium, een radioprogramma dat ze maken op Joe in aanloop naar het WK Voetbal, hoe Rode Duivel Jan Vertonghen zijn carrière is gestart. Daarvoor belden ze met Jurgen Maes van Jans vroegere voetbalploeg VK Tielrode.

“Het is eigenlijk grappig verlopen. Jan speelde met zijn broer Ward bij VK Tielrode. De voetbalscout van Beerschot had Ward opgemerkt en kwam eigenlijk naar hem kijken. Ward was iemand die stevig gebouwd was en die goals maakte aan de lopende band. Wanneer de scout toekwam, zag hij op het veld een tenger ventje met een kort broske rondlopen. Hij vroeg meteen wie dat was en het was Jan. Ze hebben hem toen opgevist. Ward is gebleven en Jan is vertrokken”, vertelde Maes.

Leen en Tom wilden ook weten wat Jan nog goed kan buiten voetballen: Het is een grappenmaker. Je zou het hem niet meteen nageven, maar hij kan droog uit de hoek komen”, lachte Maes.