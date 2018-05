Sébastien Delferière mag opnieuw wedstrijden fluiten

Scheidsrechters Sébastien Delferière en Stijn Hutsebaut hebben woensdagvoormiddag met succes hun fysieke testen afgelegd in het Belgian Football Center in Tubeke en mogen dus opnieuw wedstrijden leiden in de huidige competitie, zo werd op het Twitter-account van de Belgische scheidsrechters aangekondigd.

De 36-jarige Delferière ging begin maart in Gent onder het mes om de pijn in zijn meniscus aan te pakken. Na een revalidatie van zeven weken voelde de Henegouwer zich opnieuw speelklaar. Maandagavond maakte hij zijn comeback in de reservenwedstrijd tussen Anderlecht en Oostende.

“Ik heb Delferière dinsdag gesproken. Hij kon de wedstrijd probleemloos afwerken en had helemaal geen last van zijn knie”, liet scheidsrechtersbaas Johan Verbist eerder al weten.

De semiprofessionele scheidsrechter is dus net op tijd fit voor de laatste twee speeldagen in Play-off 1.