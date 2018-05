Garagist op vraag van eigen vrouw vermoord door ‘vriend des huizes’

Lebbeke / Dendermonde - In de correctionele rechtbank van Dendermonde is vandaag het proces van de moord op garagist Wim Van Cauteren uit Lebbeke van start gegaan. De man werd in 2014 in opdracht van zijn vrouw Katrien R. in zijn bed doodgeschoten door hun vriend Gino V.C.

De kogels die Wim Van Cauteren (39) het leven kostten werden afgevuurd op 2 juni van 2014. Het slachtoffer lag op dat moment te slapen in zijn bed in het woongedeelte boven zijn garage Dotcomcars op de Brusselsesteenweg in Lebbeke. Zijn echtgenote Katrien R. (36) uit Dendermonde gaf toe dat ze de opdracht had gegeven aan ‘vriend des huizes’ Gino V.C. (48) uit Buggenhout om haar man om te brengen.

Wim Van Cauteren werd doodgeschoten in zijn slaapkamer boven zijn garage. Foto: bfs

De vrouw was naar eigen zeggen de jarenlange mishandelingen beu en zag moegetergd geen andere uitweg meer. Aanvankelijk had ze de moord nog proberen af te doen als een roofoverval waarvan ze zelf mee het slachtoffer was geweest, maar dat verhaal werd meteen doorprikt. Katrien R. legde volledige bekentenissen af en wees daarin Gino V.C. aan als de schutter. De man werd aangehouden, maar schreeuwde zes maanden lang zijn onschuld uit. En dat ondanks een zware bewijslast.

Er waren niet alleen de verklaringen van R., maar bij de man thuis werd ook een teddybeer gevonden waarin 35.000 euro aan cash geld verstopt zat: het bedrag dat hij had gekregen om Wim Van Cauteren in zijn bed neer te schieten. Gino V.C. werd ook herkend op camerabeelden terwijl hij samen met Katrien R. naar de garage reed om de klus te klaren. Daarna zou hij door de vrouw opnieuw thuis worden afgezet.

Proces

De beklaagden verschenen woensdag voor het eerst voor de correctionele rechtbank. Foto: bfs

Zowel Katrien R. als Gino V.C. werden in afwachting van hun proces onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Woensdag verschenen ze voor het eerst in de correctionele rechtbank van Dendermonde op verdenking van moord. Ook Melissa D.S. (34) uit Opwijk, de toenmalige echtgenote van Gino V.C., stond terecht. Zij wordt ervan verdacht heel de tijd op de hoogte geweest te zijn van de moordplannen en haar ex-man een vals alibi te hebben verschaft.

De zaak werd omwille van de laattijdige betekening van de dagvaarding uitgesteld naar 6 juni om 9 uur. Dan krijgen alle partijen de kans te geven om een lijst door te geven van getuigen die door de rechtbank verhoord zouden moeten worden.

Jef Vermassen treedt op als advocaat van Katrien R. Frank Scheerlinck en Anthony Mallego staan Gino V.C. bij. Kris Vincke neemt de verdediging van Melissa D.S. op zich.