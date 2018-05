Deze opvallende statistiek maakt de Portugese competitie erg spannend...voor plaats zes

FC Porto, Benfica, Sporting Lissabon en Braga. Dat is zowat elk jaar de top vier in Portugal. Ook dit seizoen weer: de kloof tussen nummer vier Braga en de vijfde in het klassement Rio Ave bedraagt maar liefst 27 punten. Behalve de vier ‘grote’ clubs, hebben alle andere ploegen een negatief doelsaldo.

Porto is kampioen in Portugal. Met nog een speeldag voor de boeg staat het zeven punten voor op grote concurrent Benfica. Die laatste moet nog vol aan de bak voor plaats twee en het bijbehorende ticket voor de groepsfase van de Champions League. Ze voelen de hete adem van Sporting, dat net als Benfica 78 punten telt maar derde staat op basis van doelsaldo, in hun nek. Ook Braga kan de tweede plaats nog pakken, maar dan moeten de twee andere clubs verliezen. Weinig waarschijnlijk, want de tegenstanders zijn geen ploegen uit de top vier. Het wordt waarschijnlijk Europa League voor Braga.

Die andere strijd, voor het laatste Europa League-ticket, is veel spannender. Rio Ave is al zeker van de vijfde plaats en Europees ticket maar voor plaats zes zijn er nog vier kandidaten. Chaves (44), Maritimo (44), Vitória Guimarães (43) en Boavista (42) kunnen allen nog Europa in. Het zou een knappe prestatie zijn, want al deze clubs hebben een ruim negatief doelsaldo. Chaves is de beste van de klas. Zij hebben ‘slechts’ negen goals meer binnen gekregen dan ze er zelf gemaakt hebben. Misschien moeten ze in Portugal overwegen om twee competities te maken en de beste van de ‘rest’ te belonen met een trofee.

Just a small gap between 4th and 5th in the Portuguese league



Look at that goal difference swing pic.twitter.com/1UP0kSmcnS — UNILAD Football (@UNILADFooty) 8 mei 2018

