Pitbull bijt jonge kindjes in het gezicht, eigenaar zet het op een lopen met zijn huisdier

Twee kleine kindjes zijn dinsdagavond aangevallen door een pitbull tijdens een avondje aan zee. Op het strand van Prado in het Franse Marseille stond meteen alles in rep en roer, want de baby van vijf maanden oud en de tweejarige peuter waren zwaargewond. De eigenaar van de hond schoot niet te hulp, maar nam razendsnel de benen samen met zijn pitbull.

De twee jonge kinderen waren aan het spelen rond 20 uur, toen een wandelaar hen passeerde met zijn huisdier. Om een nog onbekende reden besloot de pitbull echter plots van het pad af te gaan. Hij liep meteen op de kinderen af en begon hen te bijten.

Toen het dier van de kinderen on worden afgehaald, bleek al snel wat voor schade de pitbull had aangericht. De baby raakte gewond aan zijn arm, terwijl de peuter oncontroleerbaar bloedde in zijn aangezicht. De wonde op zijn gelaat was enorm: 15 centimeter lang en 7 cm breed. De hulpverleners dienden hen op het strand de eerste zorgen toe en voerden hen af naar het ziekenhuis. Daar moest het tweejarige kind meteen een operatie ondergaan om zijn gezicht te reconstrueren.

En de pitbull en zijn baasje? Die liepen allebei snel weg, zonder ook maar om te kijken naar de jonge slachtoffers. Maar de man werd herkend en de politie stond dezelfde nacht nog aan zijn woning om hem te arresteren. De hond lag immers niet aan de leiband en zou geen muilkorf hebben gedragen, al is dat op die plek aan het strand wel verplicht.