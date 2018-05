Man die onder lift terechtkwam op Antwerpse Meir is overleden

Antwerpen - De lifttechnicus die levensgevaarlijk gewond raakte bij een ongeval in de Antwerpse Stadsfeestzaal, is dinsdagavond overleden. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat.

De hulpdiensten werden dinsdag rond 12.00 uur naar de zijingang van de Stadsfeestzaal aan de Kolveniersstraat gestuurd. In het winkelcentrum was een ongeval gebeurd met een lift. Een onderhoudstechnicus van de firma ThyssenKrupp was onderaan de liftschacht, in de zogenaamde liftput, een sleutelschakelaar aan het plaatsen toen de lift naar beneden kwam. “Onze werknemer is aan het hoofd geraakt en is zeer ernstig gewond”, zei Eric Morel, CEO van ThyssenKrupp.

De technicus, een 43-jarige man uit het Antwerpse met meer dan tien jaar ervaring in de sector, werd ter plaatse gereanimeerd en vervolgens overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem. Hij overleed dinsdagavond aan de gevolgen van het ongeval.