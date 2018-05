Bernd Thijs reageert op ontslag bij AA Gent: “Ook voor mij een complete verrassing”

AA Gent heeft dinsdag verrassend assistent Bernd Thijs aan de deur gezet. Dat maakten de Buffalo’s bekend op hun website. Thijs was assistent van AA Gent sinds april 2014. Voordien was hij als speler al actief voor de Buffalo’s tussen 2007 en 2014. “Mijn ontslag kwam ook voor mij als een complete verrassing”, reageert hij.

“Ik vind het jammer en niet correct dat ik als oorzaak word aangeduid van de mindere resultaten of van een probleem dat er zou zijn met de spelersgroep of de technische staf”, laat Thijs weten via een mededeling.

“Desalniettemin kan ik terugblikken op een lange en positieve periode bij deze club en wens ik de fans en iedereen bij de club te bedanken voor het vertrouwen de afgelopen jaren. Ik wens de club veel succes in de aankomende periode en kijk met een gezonde dosis ambitie uit naar de volgende stap in mijn loopbaan als coach. ‘Nie neute,nie pleuje,maar vooruit kijken’, zoals de Buffalo-supporters zeggen. Ik kijk ernaar uit om ooit eens terug te komen naar de Ghelamco Arena.”

Er wordt geen verdere communicatie gevoerd en we richten de blik volop op de toekomst, staat er nog te lezen.

LEES OOK:

- AA Gent steunt Vanderhaeghe voor cruciale match tegen Genk

- Vanderhaeghe legde zich tegenover zijn spelers al neer bij een ontslag. Waarom werd Thijs dan ontslagen?