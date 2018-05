Bloed op het truitje? Chinese club vindt snel een oplossing maar bestuur kan er niet om lachen

In de eerste helft kreeg Zhang Lingpeng, een Chinees international van Guangzhou, een bloedneus na een stevig duel. Omdat het truitje van de speler ook bebloed was, moest de technische staf voor een nieuw truitje zorgen. De stafleden vonden niet meteen een ander truitje met rugnummer 5 en daarom kreeg Zhang een truitje met het nummer 15 van wisselspeler Zhang Wenzhao om aan te trekken. Het nummer 1 en de foutieve spelersnaam werden dan maar afgeplakt met tape in dezelfde kleur als het gele truitje, zodat de speler toch nog met nummer 5 leek te spelen.

De algemeen directeur van de club, Gao Han, kon er niet mee lachen. Ondanks dat Lingpeng later het juiste truitje kreeg, beboette de algemeen directeur de materiaalmeesters en verweet hen een gebrek aan verantwoordelijkheid. “De personen die verantwoordelijk zijn voor de truitjes hebben grove fouten gemaakt en daarmee de naam van onze club bezoedeld”, meldde Guangzhou in een persbericht.

De wedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel.

