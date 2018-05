Noord-Korea laat drie Amerikaanse gevangenen vrij: “Ze verkeren in goede gezondheid”

“Ik ben blij (u) op de hoogte te brengen dat minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in de lucht is en naar huis aan het terugkeren is van Noord-Korea met drie schitterende heren die iedereen zo verlangt te verwelkomen”, zo luidde de eerste zin van de presidentiële tweet die omstreeks 14.30 uur Belgische tijd is gepost.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.