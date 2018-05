Club-coach Ivan Leko vond na bewogen topper plezier in het voetbal terug: “Als groep sterker geworden”

Het voetbal haten. Dat deed Ivan Leko na Club Brugge-Anderlecht zondag. Maar kijk, een paar dagen en nachten later heeft de trainer van blauw-zwart zijn liefde voor het spelletje alweer teruggevonden. “Voetbal is toch emotie en passie”, zegt de Kroaat. “Op dat spelletje ben ik 24 uur per dag, zeven dagen per week en dat al voor veertig jaar aan een stuk verliefd.”

Na de nederlaag in eigen huis tegen Anderlecht telt Club Brugge nog slechts twee punten voorsprong op de Brusselaars. Ivan Leko wilde op zijn persconferentie niet meer ingaan op de veelbesproken topper: “Ik kijk niet meer om naar zondag, enkel vooruit naar donderdag. De wil is er en morgen zullen we een goede wedstrijd spelen.”

“Speciale ervaring”

De spirit bij zijn spelers is terug, zo vindt Ivan Leko. Club traint deze namiddag nog een laatste keer voor de match tegen Charleroi, maar het (VAR-)debacle tegen Anderlecht is verteerd.

“De wil om het goed te doen zit weer in de groep. En zelf heb ik de afgelopen dagen terug plezier gevonden in het voetbal. Het vertrouwen is groot dat we morgen weer goed zullen voetballen, dat we kunnen we brengen wat we de afgelopen tien maanden gebracht hebben. We hebben ook een speciale ervaring achter de rug. Dat maakt je als groep ook wel sterker.”

Bal, geen bom

Leko gaf zijn spelers maandag uitzonderlijk een extra dag vrij. Om te bekomen van alle emoties. Wat er met de VAR en de wedstrijdleiding gebeurde tegen Anderlecht hakte er in Brugge zwaar in, maar is het ook niet zo dat Club ook zijn minste match uit PO1 speelde?

“In zo’n affiche is er meer strijd voor elke bal dan echt voetbal”, weet Leko. “Jullie zijn net als mij dit jaar anders gewoon van Club Brugge, misschien dat jullie er daarom naar vragen, maar het is nu eigen aan PO1 dat je zo’n wedstrijden krijgt. Maar volgens mij ligt de sleutel in wedstrijden winnen nog steeds bij het brengen van goed voetbal. We spelen met een bal, hé. Niet met een bom.”

Geen Anderlecht - Standard

Het blijft wel een feit dat dat goede Brugse voetbal de laatste tijd niet meer sprankelt. En dat het ook te weinig punten oplevert. PO1 is zowaar onverhoopt spannend.

“Na ons 1-1-gelijkspel in Genk zei iedereen dat we een heel goede tweede helft hebben gespeeld en een mooi resultaat hadden neergezet”, zegt Leko. “En nu is Club een drama, is Club niets meer. Je moet accepteren dat het in de play-offs al die kanten opgaat. Elke match heeft zijn verhaal, zijn eigen emotie. Wij moeten gewoon klaar zijn om met tweehonderd procent opgeladen batterijen aan de match tegen Charleroi te beginnen. Volle focus daarop."

"Anderlecht- Standard ga ik dan ook niet volgen: met de andere ploegen ben ik niet bezig", aldus de Kroaat. "We moeten alleen naar onszelf kijken, ons normale niveau halen en partijen winnen. We hebben de voorbije dagen de nadruk op bepaalde zaken gelegd, maar dat blijft binnenskamers. Maar ik herhaal: het belangrijkste is dat we met grinta en de juiste mentaliteit op het veld verschijnen."

Anderlecht neemt het om 14u30 in de Clasico op tegen Standard, dat met 16 op 21 momenteel de beste ploeg in Play-off 1 is. Als Anderlecht wint, springt het minstens een paar uur over Club naar de leidersplaats. Pas om 18u speelt blauw-zwart namelijk op het veld van Charleroi.