Romelu Lukaku mist laatste twee Premier League-wedstrijden en ook Fellaini is geblesseerd

Naast Romelu Lukaku moet ook Marouane Fellaini verstek laten gaan voor de laatste twee competitiematchen van Manchester United, donderdag tegen West Ham en zondag tegen Watford. De Rode Duivel kampt met een spierblessure, maakte trainer José Mourinho bekend. Het zou echter niet ernstig zijn.

“Zowel Lukaku als Fellaini zijn niet beschikbaar voor de wedstrijd tegen West Ham”, vertelde Mourinho op de persconferentie voor de match. “Lukaku zal ook niet in actie komen in de laatste wedstrijd van het seizoen. Fellaini misschien wel - het gaat om een spierprobleem. Dat moeten we nog even afwachten.”

Dat ze bij Manchester United denken Fellaini nog speelklaar te krijgen voor zondag, geeft aan dat het om een niet al te ernstige blessure gaat. Volgens Mourinho is Lukaku wel op koers om fit te raken voor de finale van de FA Cup, op 19 mei tegen Chelsea.

De topscorer van Manchester United hinkte op 29 april in de topper tegen Arsenal (2-1) na vijftig minuten met een enkelblessure naar de kant. Lukaku revalideert momenteel in de Move to Cure-praktijk van Lieven Maesschalck in Antwerpen.