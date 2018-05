Belgische jongetje van vijf bewusteloos uit zwembad gehaald en gereanimeerd

In het zwembad De IJzeren Man in Weert, in Nederlands Limburg, is een Belgische jongetje van de verdrinking gered. Het kind is gereanimeerd en voor verdere verzorging naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht.

Een van de badmeesters in het subtropisch zwembad had het kindje gespot aan het einde van de grote glijbaan van het binnenzwembad. Hij twijfelde geen moment, dook in het water en haalde de jongen op het droge. Aangezien hij buiten bewustzijn was en niet meer ademde, startte hij onmiddellijk de reanimatie.

Met succes want na enige tijd kwam de hartslag en ademhaling weer op gang. Nadien namen artsen van een MUG-helikopter die vlak bij het zwembad landde, het over.

Wat er precies gebeurd is, zal het onderzoek moeten uitwijzen.

Over de identiteit van het kind is voorlopig niets bekend.