Bondscoach Roberto Martinez maakt op maandag 21 mei zijn WK-selectie bekend

Bondscoach Roberto Martinez maakt op maandag 21 mei (12u) in het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn 23-koppige selectie en twaalf reserven voor het WK van komende zomer in Rusland bekend, zo meldde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag.

Op maandag 14 mei wordt die lijst reeds overgemaakt aan de Wereldvoetbalbond FIFA, maar op dat moment zal daaromtrent nog niet gecommuniceerd worden. Op dinsdag 22 mei start het eerste deel van de voorbereiding met een beperkt aantal spelers. Op maandag 28 juni wordt de volledige selectie verwacht op het trainingskamp, nadien volgen er oefenwedstrijden tegen Portugal (2 juni), Egypte (6 juni) en Costa Rica (11 juni). Op 12 juni is er nog een vrije dag alvorens het vertrek naar Rusland op 13 juni. Op het WK wachten in groep G Panama (18 juni in Sotsji), Tunesië (23 juni in Moskou) en Engeland (28 juni in Kaliningrad).