Promotie naar Premier League roept ‘belangrijke’ vragen op bij spelersvrouw...

Cardiff City verzekerde zich zondag van de tweede plaats in de Championship en promoveert daarmee rechtstreeks naar de Premier League. Chloë, de vrouw van de 33-jarige Ivoriaanse verdediger Sol Bamba, vierde de titel met een knipoog op sociale media door enkele opmerkelijke quotes.

Chloë was duidelijk in haar nopjes wanneer ze wist dat ze de vrouw is van een Premier League speler. Ze ziet het duidelijk groot, want ze tweette: “Champagne bij het ontbijt!??! Oké dan.”

CHAMPAGNE FOR BREAKFAST!??! OK THEN — Chloë Bamba (@ch10jo) 7 mei 2018

Daar bleef het niet bij, want Chloë stelde zich ook al een belangrijke vraag over het leven van een vrouw van een speler die op het hoogste niveau speelt. “Nu ik een Premier League-WAG (Wifes and Girlfriends) ben, wil dat dan zeggen dat ik voortaan met make-up naar de supermarkt moet gaan?”