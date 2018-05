Winkelmeisje dat hartstilstand krijgt en met keizersnede bevalt in bakkerij overleden

Een 27-jarige vrouw is woensdagochtend overleden nadat ze twee dagen geleden een hartstilstand kreeg in een bakkerij in Hulst, vlakbij de Belgische grens in Nederland. Haar baby werd ter plekke op de wereld gezet met een keizersnede. Voor het leven van de baby wordt nog gevochten.

De zwangere vrouw werkte in bakkerij Risseeuw, aan de Stationsweg in Hulst, vlakbij de Belgische grens in Nederland. Ze was zeven maanden zwanger. Rond halfelf maandagochtend werd ze plots onwel. Kort nadien zakte ze in elkaar en bleef languit op de grond liggen. Ze werd getroffen door een hartstilstand, zo bleek, en is ter plekke gereanimeerd.

Gezien haar toestand werd geen risico genomen en beslistte de urgentiearts om de baby in de bakkerij op de wereld te zetten via een keizersnede. Daarna werden de mama en haar baby met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Daar is de vrouw vanmiddag overleden. De toestand van de boreling wordt nog altijd zorgwekkend genoemd.

Drone hindert traumahelikopter

Terwijl de vrouw werd gereanimeerd, heeft iemand beelden gemaakt met een drone. Daardoor kon de traumahelikopter niet direct landen. Een incident waar de politie bijzonder zwaar aan tilt.

“We zien steeds vaker drones opduiken in de buurt van medische interventies. Maar in dit geval bracht het de hulpverlening in gevaar. En dat kan natuurlijk niet’’, zegt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage.

De eigenaar van de drone heeft zich, zo vernamen we, inmiddels gemeld bij de politie. Hij zal vervolgd worden omdat boven bewoond gebied sowieso niet mag gevlogen worden zonder vergunning. Bijkomend is dat hij de hulpverlening heeft gehinderd.