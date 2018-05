“Tja, we sterven allemaal”, zegt noodcentrale tegen stervende vrouw

In Frankrijk ligt de ambulancedienst zwaar onder vuur. Eind vorig jaar belde Naomi Musenga met hevige buikpijn naar de dienst. De receptioniste dreef de spot met Naomi en zei dat ze zou sterven. Maar ze stuurde geen ambulance. Een paar uur later is Naomi overleden.

Naomi Musenga.

Op vrijdag 29 december om 11 uur ’s morgens kreeg Naomi Musenga, een 22-jarige moeder uit de buurt van Straatsburg, hevige buikpijn. De vrouw was alleen thuis. Tussen de pijnscheuten door belde ze het nummer van de brandweer. Die verwees Naomi door naar Samu, de ambulancedienst.

Toen die telefoon werd opgenomen, kon Naomi van de hevige pijn eerst geen woord uitbrengen. De receptioniste werd ongeduldig.

-“Ja. hallo!”

-“Hallo.. help me mevrouw...”

-”Ja? Wat gebeurt er?”

-”Help mij….”

-”Bon, als je niet zegt wat er aan de hand is, dan haak ik in...”

-”Mevrouw, ik heb veel pijn..”

-”Tja, bel dan een dokter . Akkoord? Voilà, bel maar een dokter van SOS Dokters.”

“Ik kan niet.”

-”Je kan niet? Nee? Je kan ook de brandweer bellen, maar je kan niet….”

-”Ik ga sterven.”

-”Ja, je zal sterven. Dat is zeker. Op een dag zal je sterven. Zoals iedereen. Je moet SOS Dokters bellen. Okay?”

“Alsjeblief mevrouw. Help me.”

“Ik kan u niet helpen. Ik weet niet wat er met u scheelt.”

-”Ik heb pijn. Erge pijn.”

-”Waar dan?”

-”In mijn buik. Overal.”

-”Tja, bel dan SOS Dokters. Okay?”

-”Okay”

-”Tot ziens.”

Luister hier naar het gesprek tussen Naomi en de hulpdiensten

Na het gesprek met Samu, belde Naomi SOS Dokters, een ambulante medische spoeddienst. Die waren wel meteen overtuigd dat het ernstig was. Naomi werd overgebracht naar een ziekenhuis van Straatsburg. Bij aankomst was ze bewusteloos. De spoedarts legde haar nog onder de scanner maar alle hulp kwam te laat. Naomi overleed. Volgens het autopsierapport dat de Franse krant Le Monde kon inkijken, zijn alle inwendige organen de een na de andere uitgevallen.

Tweemaal uitgelachen

De familie van Naomi haalde de politie erbij om te achterhalen waarom de noodcentrale waarnaar Naomi aanvankelijk had gebeld geen ambulance had. Zo is het gesprek tussen Naomi en de ambulancedienst boven water gekomen.

De tweet van Agnès Buzyn, minister van gezondheid.

Op die tape is ook te horen hoe twee medewerkers van de noodcentrale spotten met Naomi omdat ze zegt de ze aan het sterven is. De dame die als eerste de telefoon opnam, zegt tegen de collega, aan wie ze de lijn doorgeeft, dat iemand aan de lijn is, die beweert dat ze aan het sterven is. De twee dames lachen daar ongegeneerd mee.

Geen contact meer met bellers

Er loopt een onderzoek. In afwachting is de receptioniste van de noodcentrale op een andere functie gezet. Ze heeft nu geen contact meer met hulpzoekenden die inbellen.

Patrick Pelloux, hoofd van de regionale ambulancedienst heeft de twee Samu-dames die Naomi aan de lijn had al scherp veroordeeld: “Zo ga je niet om met mensen in nood. We zeggen hen niet: bel SOS Dokters. Dat is iets wat wij zelf doen.”