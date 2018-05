Tegenstander van Rode Duivels maakt maandag voorselectie voor WK bekend

Tunesië maakt maandag zijn voorselectie voor het WK in Rusland bekend, zo meldde de Tunesische voetbalbond FTF woensdag aan nieuwsagentschap TAP. Tunesië is een van de tegenstanders van de Rode Duivels op het WK.

Bondscoach Nabil Maaloul kondigt maandag om 13u aan welke 35 spelers deel zullen uitmaken van de voorselectie en op stage mogen ter voorbereiding van het WK. De definitieve selectie van 23 spelers moet ten laatste op 4 juni overgemaakt worden aan Wereldvoetbalbond FIFA.

‘De Adelaars van Carthago’ houden een laatste stage voor het WK in het Zwitserse Verbier van 25 mei tot 5 juni. Er staan drie oefenwedstrijden op het programma voor de mannen van bondscoach Nabil Maaloul. Op 28 mei nemen ze het in Lissabon op tegen Portugal, op 1 juni spelen ze in Genève tegen Turkije en tot slot oefenen ze ook tegen Spanje op 9 juni in het Russische Krasnodar.

Tunesië is op het WK een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep G. De Tunesiërs beginnen hun WK op 18 juni tegen Engeland, alvorens België te treffen op 23 juni. Hun laatste groepsmatch is tegen Panama op 28 juni.