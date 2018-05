Eens Rode Duivel, altijd Rode Duivel: 4 jaar geleden beleefde Sammy Bossut (kort) WK-sprookje

Dinsdag maakt bondscoach Roberto Martinez zijn (ruime) selectie voor het WK bekend. Sammy Bossut, 32 inmiddels en in 2014 in Brazilië nog onverwacht derde doelman, zal daar zeker niet bij zijn. Het bleef voor hem bij een sprookje van zes weken, sindsdien is hij gewoon weer keeper van Essevee, intussen al dertien jaar lang. En dat vindt hij verwonderlijk. “Als men bij Club Brugge koos voor een Rus van 34, had men ook Bossut kunnen nemen.”